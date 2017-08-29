驚爆和舊愛張菲翻臉很久 林慧萍這樣說
「玉女掌門人」林慧萍和「綜藝大哥大」張菲，曾有過一段5年情，就算分手仍是好友，未料日前有名嘴驚爆兩人其實早就翻臉很久，對此，林慧萍今親自回應，笑稱自己也不知道這事情。
林慧萍時隔7年，將在11月開演唱會，今出席記者會就被問到和張菲撕破臉的問題，而據《自由時報》報導，她僅表示：「不曉得耶，我也是看新聞才知道，但我也沒去問，應該不會啦」，否認和張菲鬧翻。
另外，林慧萍4年前和製作人王治平分手後，感情到現在都空窗，她則透露並不會羨慕有伴的人，目前很享受一個人生活。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。