驚爆和舊愛張菲翻臉很久 林慧萍這樣說

被爆和舊愛張菲撕破臉，林慧萍否認。（圖／中時資料照）

「玉女掌門人」林慧萍和「綜藝大哥大」張菲，曾有過一段5年情，就算分手仍是好友，未料日前有名嘴驚爆兩人其實早就翻臉很久，對此，林慧萍今親自回應，笑稱自己也不知道這事情。

林慧萍時隔7年，將在11月開演唱會，今出席記者會就被問到和張菲撕破臉的問題，而據《自由時報》報導，她僅表示：「不曉得耶，我也是看新聞才知道，但我也沒去問，應該不會啦」，否認和張菲鬧翻。

另外，林慧萍4年前和製作人王治平分手後，感情到現在都空窗，她則透露並不會羨慕有伴的人，目前很享受一個人生活。

(中時電子報)