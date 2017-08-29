三層防護網封鎖 六千警安檢提升最高規格

台北世大運12天的賽程即將邁入尾聲，將在30號晚間七點半舉辦閉幕式活動，將聖火交給下一屆的主辦單位拿波里市，有了開幕式的暴動教訓，警方這次繃緊神經不敢大意，除了準備6000名警力嚴陣以待之外，還準備包括大型鐵柵欄在內的三層防護，預計將松山體育場到小巨蛋間的這塊區域封鎖，讓閉幕典禮可以順利進行。

距離閉幕典禮還有一天，但在場館周圍已緊急運來大批鐵柵欄，架設不少禁止進入的改道牌。在交管方面，更是擴大範圍。但30號剛好是鄰近的敦化國小開學日，交通恐怕受影響。除了交通管制外，最擔心的還是有人再來鬧場，警察局副局長林順家表示，已掌握幾個團體預計在閉幕典禮時表達意見。而以陳世昌為首的獨派人士，曾傳出要在典禮上彰顯如何建國，現已在世大運比賽會場周邊繞行。對於可能鬧場的團體，警方也不排除架設拒馬來應對。

三層防護網封鎖 六千警安檢提升最高規格

在人員分流的管制也十分重要，小巨蛋從裡到外做出三層防護網，光是人、車檢查站就設立17處，50具安檢門嚴格把關，更有7處管制點緊盯突發狀況，外頭更出動鐵馬護欄、鐵圍籬，有效阻隔選手與人群。北市警局更把小巨蛋周邊安全，劃分給七位分局長一同負責，敦化南京以北、文山一、文山二分局共同把關，小巨蛋開始往西，由大同、萬華分局負責，開幕式遭鬧場的地方交給士林分局，其餘的街道巷弄則由北投分局坐鎮。內政部也放話，若是再出包就調離現職，各單位嚴陣以待，只盼世大運能順利落幕。

(中天)