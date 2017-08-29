世大運韻律體操中華隊排第4名

王超群／台北報導

中華台北在29日韻律體操5環項目團體賽中，不敵強手，名列第4名。這場比賽，中華隊排出堅強陣容，在出賽後暫列第3名，不過俄羅斯選手出賽後，中華隊掉到第4名。

韻律體操5環團隊賽由俄羅斯奪下金牌，日本銀牌，北韓為銅牌。中華隊以15.900名列第4。

(中時)