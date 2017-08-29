世大運》撞球9號球女雙魏子茜與郭思廷摘金

世大運示範賽撞球9號球女雙魏子茜／郭思廷摘金。(翻拍華視)

雖然撞球只被世大運列入示範賽，但選手們還是很努力的爭取佳績，9號球女雙魏子茜／郭思廷29日以9比3擊敗韓國隊，繼9號球男子單打之後，拿下第2面金牌。

9號球女子雙打只有4組人馬報名參賽，目前就讀台北市立大學的魏子茜／郭思廷，昨日四強賽9比2輕取蒙古選手，今日決賽面對韓國組合，兩人充分發揮默契，9比3贏得輕鬆寫意。

(中時電子報)