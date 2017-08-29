漢王飯店高CP值早餐熱賣延續到年底。（吳江泉攝）

漢王飯店高CP值早餐熱賣。（吳江泉攝）

高雄漢王洲際飯店為回饋社區居民，今年推出的活力早餐優惠方案，深獲來客肯定讚揚，原定8月底截止，為了順應社區居民的期待與顧客的要求，決定活力早餐129優惠方案延長至今年底。

漢王飯店經營30餘年，長期受到鹽埕居民及市民的肯定，為了回饋社區，從年初推出活力早餐129優惠方案，提供社區居民來店早餐，而且受到社區居民肯定與稱讚，連遠自鳳山及台南的民眾都專程前往享用早餐。

漢王飯店董事長林崑山表示，今年初推出129活力早餐優惠專案，希望鹽埕居民以及壽山晨間登山客，到漢王享受活力早餐，經由顧客享用後，將心得與高CP值分享在社群網路，造成全台一股熱潮，天天有2、300人排隊用餐，蔚為鹽埕風潮，漢王飯店希望保持用餐環境品質，避免排隊者的辛苦，公告每天限定優惠50個名額。

原先優惠活動預計到8月底截止，林崑山表示，為順應社區居民的期待與顧客的要求，原價250元的活力早餐優惠129吃到飽，將延續到年底。

(中時)