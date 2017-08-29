世展會國內助學 用愛乘載夢想起飛

台灣世展會受助青年在台南老爺行旅投入房務整理之體驗，了解從業人員應具備的工作態度與技術。（洪榮志攝）

台灣世界展望會為幫助經濟弱勢家庭的孩子也能有公平的受教育與學習機會，每學期開學前都會發放助學金，在台南就有2296位經濟弱勢家庭孩子，需求高達1700萬元。為擴展清寒學子多元學習與視野，今天有25名台南地區就讀餐旅相關科的學子以「我的夢想起點」為主題，分享求學點滴，同時也投入房務整理舫體驗，了解從業人員應具備的工作態度與技術，進而檢視自我能力，為生涯預備，翻轉自己的人生。

家住台南偏鄉沿海、今年高三的小千，爸爸因病無法工作，家中經濟重擔全落在媽媽身上，微薄的收入要負擔3名子女的教育費用以及爸爸的醫藥費，使得家中經濟入不敷出。然而小千沒有向環境低頭，不畏辛苦環境、奮發上進，使得成績時常名列前茅，更在高職三年當中，考取了5張餐飲相關證照，希望透過不斷求知、學習的決心，一圓她渴望進入餐飲界的夢想。

小千分享說，因為家中沒有書桌可供寫字讀書，只能利用放學時間，在學校將作業全部寫完，若是遇到學校段考，也只能克難的在床上念書，雖然環境辛苦，但很感謝資助人6年來的陪伴，讓她感受到愛與關懷，有勇氣能夠朝著夢想前進，在求學過程中不必擔心學費的問題，沒有後顧之憂完成學業，也讓媽媽能夠撐過去那些低潮期，希望未來能朝餐飲業邁進，完成自己的夢想。

來自柳營的小惠家，爸爸健康狀況不佳，需長期就醫及服藥控制，因此工作狀況較不固定，母親擔任清潔人員負擔家計以及3名子女教育費用，經濟壓力沉重。在平時，小惠及哥哥、妹妹放學後都會下田幫爸爸整理田地或是幫忙收成，雖然炎熱的天氣下工作十分辛苦，但孩子們都沒有抱怨，努力分擔工作，不讓爸爸太辛苦。

小惠目前就讀觀光系，抱持著感恩、珍惜的心，努力的求學，也積極在寒暑假期間回到台灣世界展望會擔任大專工讀生及活動志工，希望能回饋社會關懷別人，未來期望自己成為專業的工作者，有能力幫助家中經濟。小惠還說，在飯店裡面，每個人都有自己的專業，不管是櫃台、房務、餐廳等，她也希望未來可以學以致用，進入飯店業工作，這次的體驗之旅，真的受益良多。

(中時)