姐弟戀修成正果？宮澤理惠傳年底嫁森田剛
44歲宮澤理惠近來感情、事業順遂，去年爆和V6成員森田剛熱戀，還被抓包密遊沖繩，姐弟戀浮上檯面，現有日網爆料，宮澤理惠想在年底前盡快再婚。
宮澤理惠去年3月離婚，去年8月和森田剛合作舞台劇結緣，10月底爆出戀情，常被目擊約會，森田剛更搬到宮澤家附近，兩人更方便見面，現有日網爆料，宮澤理惠想盡快再婚，因為V6另一成員岡田准一和宮崎葵婚訊傳了多年，傑尼斯想先讓他們結婚，才可能輪到森田剛，宮澤不想沒期限乾等，所以決定在年底結婚。
而她的舞台劇公演到9月底，而森田剛拍完《偵探物語》後，還要忙V6演唱會到10月底，所以最有可能準備婚事要到11月。
(中時電子報)
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