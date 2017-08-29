世大運》網球4金1銀2銅隊史最佳 中華隊累計22金

中華隊莊吉生勇奪男網單打金牌。（陳怡誠攝）

網球男單頭號種子莊吉生擊敗南韓選手奪金，興奮歡呼享受這一刻。(陳怡誠攝)

賽前就被視為大金庫，台北世大運我國網球好手不負眾望，「詹家姊妹」詹詠然、詹皓晴在28日女雙奪金後，29日「網球二哥」莊吉生，再笑納睽違14年的世大運男單金牌，讓我國稱霸男女團笑納兩面團體賽金牌，中華網球代表隊共進帳4金1銀2銅，創隊史最佳。

李亞軒世大運女雙金牌戰烈日下苦戰鍍銀。(陳怡誠攝)

李亞軒世大運女雙金牌戰烈日下苦戰。(陳怡誠攝)

上屆光州世大運網球代表隊帶回2金2銀3銅，今年身為地主的中華隊更上層樓。詹家姊妹28日女雙力克泰國首開金庫，另外女單李亞軒鍍銀、張凱貞並列銅牌，我國女團再笑納一面團賽金牌。

雖然混雙詹詠然／謝政鵬並列銅牌，但莊吉生在男單金牌戰獲勝，團體積分大進補，確定男團也鍍金，本屆4金1銀2銅改寫隊史最佳，同時我國總獎牌數也因為網球一口氣4金，總計來到22金，金牌數與俄羅斯並列第3。

(中時電子報)

網球男單頭號種子莊吉生擊敗南韓選手奪金。(陳怡誠攝)