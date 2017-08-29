福衛五號計畫總主持人張和本：我不是英雄 只有團隊沒有英雄

福衛五號成功發射，計畫總主持人張和本回台後受訪表示，福五一切運作順利，上了太空後一分鐘就展開太陽能板，另外國防部作戰司令部已經公布監測到福五到達高度及傾斜角度，衛星順利入軌。不喜歡被稱為英雄的張和本說，團隊沒有英雄，少了任何一個人就有工作沒人做，「我更願意稱他們『兄弟』，有時還要加上『姊妹』。」

福衛5號25日順利在美國升空，國家實驗研究院國家太空中心、福衛五號計畫總主持人張和本29日接受電台採訪，28日剛從美國返台的他表示，目前已經是福五升空的第6天，其實這期間已經有很多東西通過驗證，對福五的性能更有信心。

例如大家都看到福衛五號和火箭分離得乾淨俐落的畫面，有很大意義，「這表示我們的電力設計介面、機械設計界面是按照規畫走。」又例如福五通過地面時也傳達很多訊息，包括：衛星電腦沒有問題，天線可以接收，電力系統、熱導支系統、送指令的系統、下傳資料的系統、姿態控制等等都沒有問題。

張和本否認媒體說的「最快一周會有測試照片下來」，表示目前都在不斷驗證，因為福五雖然是小小衛星，卻有四千多節電線，是滿複雜的系統；如果本體沒有問題，接下來就會測試酬載及各個次系統，包括影像矯正等等。他打個比方：「衛星參數微調，就好像所有人都到了，要合拍一張照片，攝影師要某人姿勢喬一下，要做這種調整，花上一到三個月都有可能。」

張和本說，不希望逼團隊「下禮拜拍一張照片出來」，事實上也急不來；「但我非常願意告訴國人，也就是各位納稅人我們是怎麼做的，碰到問題我們也會很坦白。」

張和本說，很多國家都有自主衛星，但台灣有這種眼光和信心非常難得。「福衛五號有很多第一，包括她的衛星電腦是台灣第一個用在太空中的電腦，飛行軟體、酬載、感測儀等也是百分之百台灣製造。」目前全球大約十來個國家有自主衛星，美國、歐盟、中國、俄國，台灣也進入這個領域，「我們算是在一檔。」

張和本感性表示，對福五成功發射就像是嫁女兒的心情，「她要展開一個未知的旅程，你有點擔心，你現在知道她已經到了該去的地方，希望她一切順利。」也許福衛五號沒有辦法取代齊柏林先生空拍那樣抓特寫，因為衛星是從720公里的高度拍過去，只能抓大面積，但也發揮很好功能，例如監測森林開發，同樣守護台灣。

(旺報)