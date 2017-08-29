張和本：福五發射前電路卡片壞掉 緊急找到替代品
關關難過關關過！福衛五號計畫總主持人張和本說，福五發射前幾天發現有個小問題，就是某一項測試無法通過，原來是某一張電路卡片壞掉，後來在太空中心找到舊的，緊急替換。張和本說這類問題非常普遍，因為不是衛星本身出問題，所以就算真的找不到替代品也會「讓她走」。
張和本提到，發射團隊提前幾天到美國做全功能測試，發現有一項測試沒有辦法完成，原來是有一張電路卡片壞掉了，因此測試設備沒有辦法送指令到衛星。這張電路卡片當初是跟美國公司買，但美國已經不生產，後來在國家太空中心找到八年前買的舊電路卡片，請另一組同事帶過去。
張和本說，其實這個情況非常正常，發射團隊有多帶備份，但不可能甚麼東西都帶一份，有狀況發生就研判、找出問題，因為夠了解，有這方面知識，才知道如何解決。
「福五真的是國家太空中心前主任張桂祥講的：關關難過關關過！」張和本說，如果電路卡片真的找不到，因為它是地面上測試設備送出去的微波信號，衛星本體沒有問題，應該還是會做決定：讓她走。
發射的那一刻，「我是不知道我的表情怎樣啦，但我們在控制室的其他6人眼眶都紅了。」張和本說，福衛五號的故事就像是台灣的故事，一直在困難中前進，他希望年輕人踴躍參與太空計畫，「做衛星計畫不需要天才」，但需要有按部就班的紀律感，以及碰到問題、解決問題的韌性。
(旺報)
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