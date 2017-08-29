2017二林文化季 10／ 1要開場囉！
幸福久久！二林鎮農會、鎮公所及藝文界聯合舉辦的二林文化季，即將在10月1日精彩登場，各界今天齊聚為活動暖身，總幹事邱士平表示，文化季為期1個月，除了傳承文化，也結合農業行銷在地的葡萄酒與韭菜，主題就叫「幸福酒、韭」。
二林文化季邁入第11屆，邱士平說，活動選在10月舉辦，是為了紀念日據時代大正14年10月，彰化縣二林蔗農因不滿日本政府及製糖會社的壓榨與剝削，發起台灣首起農民運動的「蔗農事件」，別具歷史意義。
「幸福酒．韭」系列活動，10月的每周六、日都規畫有豐富的展出與節目，靜態有二林地政事務所的地政古書契暨文物展、藝文走廊展出有香草藝文推展協會的書畫，作品都是會員以二林的歷史、人文及農產特色為主題作詩，再由書法社、國畫社學員書寫與繪畫，深具文化的內涵與實力。
動態則有學校、機關、社團，以及知名團隊「頑石劇團」、「王功龍獅團」、「鳳舞奇觀布袋戲團」、「橘子舞團」的演出，還有公益市集以及仁和宮媽祖遶境祈福，二林鎮農會2017紫晶盃葡萄酒評鑑、幸福酒韭產業推廣等，熱鬧可期。
(中時)
關鍵字：二林
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