直接來一桶！全台最強平民炸雞 網友愛店排行榜出爐

拿坡里炸雞醃漬入味的雞肉裹粉炸到皮酥脆口、肉軟嫩入味，加上醃料的微微辣度超級涮嘴，令人忍不住想一塊接一塊。(圖/簡怡欣攝)

美式肯德基、拿坡里...台式頂呱呱、胖老爹...炸雞群雄爭霸，哪家最皮酥、肉嫩、CP值最高？(圖/DailyView網路溫度計提供)

朋友聚餐、家庭聚會少不了來桶炸雞分享一下，午茶點心、晚間宵夜炸雞自然也是不可或缺的選項，哪家炸雞最好吃每個人心中都有自己的第一名，美食寶島人人都是老饕嘴，從醃得入不入味、有沒有現炸、肉嫩不嫩甚至連能不能挑部位等，都是影響網友選擇炸雞的因素之一，網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》分析，看看網友對於炸雞有哪些偏好及選擇條件？

No.6 麥當勞

作為速食龍頭，麥當勞及肯德基經常被拿來做比較，有網友認為麥脆雞因為進貨時間已經是半熟，炸得時間較短通常都能吃到現炸的，但肯德基要吃到現炸的就得憑運氣啦。關於麥當勞炸雞最熱烈的月經文則是「不能挑部位」，雞腿、腿排和雞翅採隨機出餐，有網友曾實測點麥脆雞拿到雞翅的比例有多高結果相當驚人，不過也有網友特別愛吃雞翅就是啦。

No.5 肯德基

以炸雞起家的肯德基近年在網友心中卻成了蛋塔專家，令人哭笑不得。不過因為名聲響亮、分店多，購買及討論仍絡繹不絕，食材採用新鮮雞肉，像拿坡里、胖老爹一樣得花時間現炸，這就考驗每家店員的炸功及顧客的運氣啦，炸得不好自然難吃，炸得好但放久也會乾掉，因此常見網友討論「買到現炸的機會有多高？」「請店員現炸要等多久？」等話題。

No.4 德克士Dicos

異軍突起的德克士Dicos脆皮炸雞，是從中國進軍台灣的炸雞店，目前僅在板橋跟台北101各有一家分店，是這次入榜的炸雞店中店面數最少的，據吃過的網友表示其實德克士採用現炸味道不錯，不過價格偏高了點。雖然店面少但憑著新聞量多、正負面口碑比高，殺進本次調查前四強。

No.3 胖老爹

在網路間掀起熱烈討論的胖老爹，作為來勢洶洶的平價炸雞店後起之秀，胖老爹主打的是美式脆皮炸雞，因為講求現炸得等上十五分鐘才吃得到，不怕吃到放久的乾柴雞肉每口都是酥脆、燙口多汁，從去年下半年開始快速展店，現在全台各地都有分店，在網路間以「平價、高CP值」出了名。今年四月有網友在Dcard舉辦炸雞票選打敗眾多品牌拿下第二，因此登上各大新聞名氣大漲。

No.2 拿坡里

大家還記得網友間瘋傳「肯德基最優秀的是蛋塔、麥當勞最優秀的是薯條、拿坡里最優秀的是炸雞」趣味圖嗎？沒錯！拿坡里披薩的炸雞可是出名的厲害啊，在剛剛提到的網友票選中就是拿坡里拿下冠軍啦！醃漬入味的雞肉裹粉炸到皮酥脆口、肉軟嫩入味，加上醃料的微微辣度超級涮嘴，令人忍不住想一塊接一塊，網友說拿坡里炸雞因為現炸比其他速食店更好吃，缺點就是真的得等啦。

No.1 炸雞洋行

發源自台南國華街的「炸雞洋行」，從原本的小攤販到現在在高雄、雲林等地都有了分店才短短一年多，現在可是中南部炙手可熱的台式炸雞店呢！創始店主打的菜色有大雞腿（八兩雞）及棒棒腿（三兩腿）以及炸雞塊跟馬鈴薯，口味比較像台式脆皮嫩雞，光是簡單的胡椒調味就很鮮甜，每天都看得到長長的排隊人龍。其他分店則多了許多不同菜色，像薯片、蛋堡、泡菜等，還有座位能現場品嚐呢！

(中時電子報)