腳踏兩條船？ 中研院長廖俊智仍保留美國教職

圖為中研院長廖俊智。（中時系資料照片）

中研院長廖俊智被媒體揭露，現在仍保留美國加州大學洛杉磯分校教授職位，而引發質疑是否腳踏兩條船？總統府發言人林鶴明表示，中研院已正式回應，留職停薪合於人事法規，沒有問題。

聯合晚報今(29)日報導，去年6月廖俊智就任中研院長時曾表示，將於一年內離開UCLA工作，至於是辭職或留職停薪，要再與校方討論。現在UCLA生物化學系網頁，仍可看見廖俊智仍列教授，外界因而質疑是否腳踏兩條船。

由於中研院院長一職動見觀瞻，此前中研院院長的「雙重國籍」問題最被關切。李遠哲1994年回台接任中研院院長前，曾在美國芝加哥大學任教，當時他擁美國國籍，回到台灣後才放棄。2006年1月《國籍法》修正後，翁啟惠當年10月接掌中研院，他是第1位具有美國、中華民國雙重國籍的中研院院長。

至於「留職停薪」的問題，前院長翁啟惠與廖俊智狀況不同，他是先回國在中研院基因體中心服務，之後再選上院長。

(中時電子報)