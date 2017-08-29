林隆夫獲「全國救護志工菁英獎」

烏日消防隊救護志工林隆夫(中)獲「全國救護志工菁英獎」。(翻攝照片)

台中市烏日消防隊救護志工林隆夫，參加消防署舉辦的「全國救護志工菁英獎」選拔，以其熱心、認真與績優的服務，榮獲志工菁英獎，且烏日消防隊已經連續第4年獲得此獎項，堪稱台中之光。

烏日消防隊救護志工分隊長吳瓊華議員表示，今年僅28歲的林隆夫，擔任志工服務已6年，他以令人咋舌的服務時數及優秀的績效，一舉榮獲了全國救護志工菁英獎的殊榮，其精神值得效法。

林隆夫是因家人曾經乘坐救護車、被緊急送醫救治，他為感念消防、救護人員的辛勞，下定決心要在工作之餘、為社會多付出心力，就此加入志工行列。

(中時)