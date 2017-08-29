彰化縣823戰役戰友追思陣亡袍澤 不希望再有戰爭
1958年中國解放軍發動金門823砲戰，當年來自彰化縣，浴血成功捍衛中華民國的730多戰友，今天齊聚田中追思陣亡袍澤，也紀念戰役勝利。回顧59年前的那段烽火，他們都說，兩岸要和平，不能有戰爭。
彰化縣823戰役戰友協會「紀念金門823台海戰役勝利59週年暨陣亡袍澤追思大會」，縣長魏明谷專程出席致意，他說，感念前輩的犧牲奉獻，才有台灣近1甲子的長治久安，縣府將秉持老英雄們犧牲奉獻精神，加緊推動縣政建設，營造適合銀髮族安居的幸福城市。
魏明谷表示，59年前的823台海戰役，許多老英雄在戰場上保國衛民，不惜拋頭顱、灑熱血，無數忠勇精英及士官兵在這場戰役上英勇犧牲，令人感佩。
戰友協會指出，彰化縣當年參加823戰役的戰友尚有770人，昨天出席活動近730人，他們現在的年紀從82歲至88歲，雖然目前都過著安居樂業的生活，卻忘不掉那年的槍林彈雨。
楊姓戰友說，戰爭不是你死，就是我活，相當殘酷，現今，台灣需要社會穩定與經濟發展，所以，曾經參與過823戰役的戰友，都深深體認，「戰爭絕對不能再發生」。
(中時)
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