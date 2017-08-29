喀布爾美使館附近炸彈襲擊 至少5死8傷
阿富汗首都喀布爾今(29)日發生炸彈襲擊案，事發地點馬蘇德廣場（Massoud Square），附近有美國大使館，造成至少5死8傷。據悉，炸彈位置在一間銀行外面，當時有大批安全部隊人員在排隊等待領取薪金。目前無組織承認責任。
阿富汗內政部發言人丹尼什（Najib Danish）表示，事發於馬蘇德廣場，該處為喀布爾的繁忙購物區，持槍軍警事後在現場一帶巡邏。今年5月，喀布爾外交使館地區亦發生貨車炸彈襲擊，造成150人死，逾400人傷。
(中時電子報)
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