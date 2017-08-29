桃園市首波寵物友善餐廳今授證

桃園市長鄭文燦今日授證「林可可家的牧場」首波寵物友善餐廳。圖／龍益雲

桃園市首波寵物友善餐廳今(29)日授證，桃園市長鄭文燦表示，桃園市政府動物保護處在今年推動寵物友善餐廳的認證計畫，且在各行政區設置寵物公園，藉由推廣讓飼主攜帶寵物有更友善的空間，增加飼主與寵物的互動和相處，讓桃園市成為更好的動物友善城市。

鄭文燦指出，首波參與寵物友善餐廳推廣計畫的餐廳共有21家，每個餐廳各有特色，但都對寵物抱持開放、包容和平等的態度。

桃園市寵物商業同業公會理事長陳秋榮強調，桃園市是首次推出寵物友善餐廳，也是全台第二個縣市政府，僅次於台北市政府，開放寵物進入的友善餐廳是友善動物城市的指標之一，提供飼主與寵物外出時新的選擇。

(工商)