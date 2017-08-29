豪宅33針孔攝女如廁 醫療集團董座被起訴

高雄驚爆知名婦產科醫院醫療集團的郭姓董事長在自家豪宅宴會廳廁所安裝針孔攝影機，偷拍宴會女賓客如廁畫面，雖然他到案供稱為了防盜及擔心有人會吸食違禁品才安裝；不過，高雄地檢署勘驗查扣電腦資料及隨身碟等證物，且郭男說詞反覆，仍依妨害秘密罪將郭男、洪姓監視器業者一併起訴。

檢方起訴指出，56歲郭男的獨棟豪宅位在新興區，他竟疑滿足自己窺視別人的私慾，委託從事監視器業者50歲洪男裝前來裝針孔，直到2015年10月郭男邀請多名友人到地下室宴會廳用餐，席間6名女性如廁遭竊錄，其中郭姓被害女性察覺有異，告知林姓等其他如廁女性，林女得知後報警，電信警察隊去年在郭家搜出33個偽裝成偵煙器、嵌燈等攝錄鏡頭，檢傳喚郭男到案後諭令10萬元交保。

檢方調查指出，郭男2010年間指示洪姓業者在豪宅地下室宴會廳女廁天花板裝設偽裝成煙霧偵測器的攝錄鏡頭2個；2015年7、8月間，再指示洪男將其中1個鏡頭拆卸後，改以隱藏方式藏在掛畫中，並將掛畫放置在女廁馬桶前玻璃隔屏上。

郭男坦承裝針孔，首次偵訊時辯稱為了防盜及防止外勞欺負父親，才委請裝設鏡頭，但鏡頭裝哪不清楚，從沒看過攝錄畫面，對於檢警在電腦內查扣到影像，他說不知從何而來；不過，後來的偵訊又改口，朋友帶來的賓客不知人品為何，裝設鏡頭是擔心有人會吸食違禁品，且確切安裝位置他不清楚，錄影畫面幾年來只看過3、4次，他只想了解整個宴會情況。

洪姓業者證稱，依郭男指示裝設5、60支監視器，廁所內裝隱藏在煙霧偵測器、掛畫的鏡頭，都是郭男要求，如果角度不對還會要求重裝，也曾目睹郭男電腦螢幕停在監視器畫面，應時常再看；檢警查閱他的電腦及隨身碟，發現隨身碟內存有多段女性在郭家豪宅如廁畫面，因此不採信郭男說詞。

(中時)