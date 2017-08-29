小黃成旅遊顧問 穆斯林選手看裸女喊「不行！」

世大運各國選手在台期間，除賽場工作人員與志工，最能貼近選手的第一線人員非計程車司機莫屬，要載著選手出入選手村，還得扮演旅遊顧問，對於各國文化落差相當有感。日前有司機載到來自中東的選手，一行人看到網路影片即將進入「輔導級」畫面，大喊「不行！不行！」急忙關掉螢幕，讓司機大哥笑得合不攏嘴。

能到世大運選手村的排班的司機，都是經過車隊嚴格挑選，不能違反任何隊規是基本條件，只要曾被乘客投訴就無法入選，車齡限定5年以內，且一定要是WISH款式，司機報到時服裝儀容要通過組長檢查，才能領取派車單，維持專業形象。司機們指出，不少外國選手看到台北的進步，坦言與心中想像有落差，最想去夜市與故宮，台灣人的熱情則讓人「毫無疏離感」。

司機陳建綱表示，大部分選手沒有來過台灣，對這裡充滿好奇，曾載到一組法國籍教練，從上車就能感受到他們的熱情，不斷想要透過英文與他講話，但自己英文程度普通，大多時間只能傻笑，下車時送了車隊的幸運御守給教練們，表示能帶來好運，對方大喜，回贈了法國隊徽章。

「沒想到台北是如此進步！」陳建綱說，選手們來台之前，對台灣的印象幾乎都是「不大的國家」，到台北才發現與想像的不同，從建築化與繁榮度，已是國際大城市的水準。美國籍選手也向他分享，雖然去過不同國家比賽，但台灣人從飯店、選手村、志工、司機，乃至一般路人，都能感受到溫暖，「毫無疏離感」。

司機Howard則分享，自己這幾天載到來自中東的選手，他借了自己的電腦給選手上Youtube，當螢幕中出現女性穿著清涼、扭腰擺臀的畫面，穆斯林選手們立刻陷入瘋狂，但快要進入裸露橋段時，大家又大喊「不行！不行！」趕緊把畫面關掉，文化差異實在有趣。

(中時)