食安倒退？ 農委會恐放寬雞蛋芬普尼殘留標準

農委會今日鬆口表示，由於芬普尼可能間接經過飼料進入動物體，日、美才把標準訂為20ppb、30ppb，將開會討論，調整現行的雞蛋芬普尼殘留標準。(圖/中央社)

依照台灣現行規定，雞蛋不得驗出芬普尼，因此外界通常會把芬普尼的最低檢出量5ppb視為合格與否的標準，不過農委會今日鬆口表示，由於芬普尼可能間接經過飼料進入動物體，日、美才把標準訂為20ppb、30ppb，將開會討論，調整現行的雞蛋芬普尼殘留標準。

農委會副主委陳吉仲表示，全台1451場蛋雞場都接受芬普尼檢驗，結果有44場不合格，重複檢驗後，只剩7場不合格，不合格率剩下不到1％，問題蛋場需要複驗合格，才能解除移動管制讓新產的雞蛋上市，至昨日下午6時前，已將所有上市的問題雞蛋都完成下架，源頭蛋雞場也完成管控，封存的雞蛋總數在150萬顆以上，凡是上市雞蛋都是安全的。

陳吉仲指出，雞蛋產地價原本維持在每台斤25元左右，今天可能因為芬普尼事件，使得雞蛋消費量受到影響，雞蛋產地價可能會下降3元至每台斤22元左右，已達到監控價格，農委會將輔導蛋雞產業，加強安全生產管理，以及推廣雞蛋，目標是讓蛋價能維持在監控價格以上。

陳吉仲指出，由於現行規定是雞蛋不得驗出芬普尼，因此標準值5ppb其實是檢測儀器可以檢出的最低極限值，但機器的極限值，不見得適合視為殘留標準，因此雞蛋的芬普尼殘留標準需要檢討，農委會將召開專家會議，依照每人每日的雞蛋消費量，以及芬普尼對人體的影響，訂出確保消費者安全的最適殘留量，再送交衛福部，由於要經跨部會討論，目前沒有訂出殘留標準的時間表。

農委會藥毒所所長費雯綺說明，芬普尼在日本、澳洲的殘留量是20ppb，美國則是訂30ppb，原因在於，芬普尼不僅可作為環境衛生用藥，也有粒劑農藥可用於稻米玉米等食用植物，稻米玉米可能透過成為原料製作成飼料，間接進入到動物體，所以其他國家才會經評估後訂定標準。

陳吉仲表示，一切都還需要討論，也有可能經過專家和跨部會會後，認為應該要維持在現在5ppb，但芬普尼不得用於食用動物的原則不會改變，到時學者專家會議也一定開放給媒體參與供外界檢視，討論芬普尼於雞蛋的殘留量絕對不是為了迎合業者，而是政府針對此事件進行檢討。

(中時)