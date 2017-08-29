上周增一腸病毒重症 各小學陸續開學 疾管署籲勤洗手

本周各小學陸續開學，疾管署今天公佈上周新增1例克沙奇B3型腸病毒併發重症確定病例，為一名家住中部5歲女童，8月中旬出現心肌炎合併發燒、手足口症及口腔白點等症狀，所幸經及時就醫治療，個案目前已康復出院。目前仍正處腸病毒流行期，呼籲各教托育機構人員與家長，務必落實正確勤洗手，加強教導學童養成良好的個人衛生習慣，降低腸病毒感染機會。

疾管署疫情中心主任劉定萍表示，依據監測資料顯示，上周全國腸病毒門急診就診達1萬3153人次，近期每周疫情呈現小幅度上升。新增這例重症女童，衛生單位調查，潛伏期間個案同住家人曾出現感冒症狀，現已康復，不排除可能因家庭接觸者造成感染，衛生單位已加強個案家庭腸病毒相關衛教及環境消毒方法。

劉定萍指出，國內今年共累計8例腸病毒重症、含1例死亡，3例感染克沙奇A6型、伊科病毒5型及克沙奇B3型各2例、1例克沙奇A2型。目前檢出型別以克沙奇A型為多，今年已檢出33例腸病毒71型個案，顯示社區中持續有腸病毒71型病毒活動，開學恐是腸病毒另一波流行高峰，疾管署再次呼籲，腸病毒的傳染力極強，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，正確勤洗手是最有效的預防方法，家長返家後也要更衣洗手後再抱小孩，若孩子出現嗜睡、呼吸急促、意識不清等重症徵兆，應儘速就醫。

(中時)