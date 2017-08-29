投入公共藝術 郭國相棄高薪為理想
42歲傑出公共藝術創作者郭國相，為施展理想不惜借錢投入公共藝術，歷經數年的挫折及低潮，終於連續3屆入圍日本UBE雙年展大賽，他說，自己是一個充滿能量的人，從工業設計轉至公共藝術創作，透過雕塑作品的組合，盡情表達出社會的和諧及美滿。
郭國相原本在台北從事工業設計，後來因家庭因素南下至台中，在一家傳統產業當專案經理，但卻無法發揮自己的理想及抱負，他毅然決然放棄高薪工作，轉而投入公共藝術創作，初期也吃了許多閉門羹，曾經投了10張競圖都石沉大海，讓他不得已跟人借錢。
由於競圖始終不獲青睞，他不放棄理想力爭上游，最後拚到第二名，令他燃起了更大的信心，2009年初次開啟公共藝術創作至今，榮獲數十次公共藝術創作首獎，及連續3屆日本UBE雙年展-現代日本雕刻展國際公開大賽，其中得獎作品「迴響」，獲日本山口宇市常盤博物館典藏，台中各處豪宅、草悟道更可常見他的裝置藝術作品展陳。
郭國相表示，自己的家庭並不富裕，但他是一個充滿能量的人，由於父母給了正面的養分，讓他一路走來，心中的種子慢慢萌芽並茁壯，他很感謝太太無條件的支持及付出。郭國相擅長以不鏽鋼為媒材，利用金屬具光澤且反射光線的特性，透過不同角度及光源明暗，呈現光影舞動的態樣。
「迴響」穿透金光映照，捕捉晶瑩剔透的水滴此起彼落、觸地回彈瞬間，舞出生命躍動；「悠然」、「森活」，以葉形魚群像排列向前迴遊，強調家庭、社會的凝聚與向心力，才是幸福穩定的基石；「Mr.T & Ms.T」運用不鏽鋼及銅創作出電影E.T的外星人，具超越現實的科技感與未來性。
郭國相運用材質特色及不同媒材，挑戰各種可能的40件創作，向大眾傳達和分享心中的美好境界，歡迎民眾即起至9月17日止，前往葫蘆墩文化中心欣賞。
(中時)
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