「於私很替她高興」 張惠妹挺張小燕賣豐華

張惠妹力挺小燕姐賣豐華決定。（圖／中時資料照片）

一手捧紅天后張惠妹（阿妹）的豐華唱片，今(29日)驚傳在張小燕掌舵22年後即將易主，過往旗下大牌阿妹、張清芳、張雨生等人的作品版權也將一併賣出，對此，張惠妹稍早發聲表示力挺張小燕的決定，「這幾年做唱片真的太辛苦了，其實於私很替小燕姊高興」。

天后張惠妹1996年在豐華發出第一張專輯《姊妹》，從此一炮而紅，之後發行的《Bad Boy》、《我可以抱你嗎？愛人》都獲得極大迴響，奠定了樂壇天后地位，今得知老東家將易主，據《蘋果日報》報導，張惠妹認為張小燕會做這決定前，必定經過了深思熟慮，對此她也十分支持。

而張小燕上周向員工宣布此事後，心情十分低落，已和友人赴日散心，她向豐華員工發表的聲明也曝光，內容說道：「如果彭先生還在，也許今天就不是這樣的…相信他能諒解。唯一堪慰的，是我還能做到讓同仁們領得優惠的離職金。希望你們能瞭解我的苦與無助。」

(中時電子報)