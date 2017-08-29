全民中州盃分齡籃球錦標賽 320隊開打
中州科技大學推展籃球運動，發掘培育籃球運動人才，即日起一連10天分別在中州校園與大慶商工，舉辦2017年全國全民中州盃分齡籃球錦標賽，今天開幕式，計有全國320隊、超過5700名選手參加，參賽隊伍及人數，已經改寫過去11屆的紀錄。
2017全國全民中州盃分齡籃球錦標賽，是由教育部體育署、彰化縣政府、彰化縣體育會、中華民國籃球協會及大專校院體育總會指導，中州科技大學體育室及運動與健康促進系承辦、大慶商工協辦。今年參賽隊伍再創新紀錄，10天的賽程預計比賽475場次，是歷年來最大規模。
這場分齡籃球賽計有國男甲組、國男乙組、國女甲組、國女乙組、高男甲組、高男乙組、高女甲組、高女乙組、大專男生組、社男組、社女組、青壯組、壯年組、長青組共14個組別，選手年齡從13歲到60歲都有，是喜愛籃球運動的各年齡層民眾，一個切磋球技的最佳平台。
今天上午的開幕式，是由彰化縣政府參議林裕修、大慶商工校長李社源與中州科大董事長柴御清共同主持，來自塞內加爾、就讀中州科大運動與健康促進系的斑霸，則代表運動員宣誓。
斑霸目前就讀運動與健康促進系三年級，身高202公分，是中州男籃總教練許智超挖掘的好手，取名斑霸，是希望他能像非洲斑馬一樣地在球場快速奔騰，成為籃球霸主。
(中時)
關鍵字：中州
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