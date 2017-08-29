失業勞工子女就學補助 勞動部加碼

勞動部今表示，為了減輕非自願離職失業勞工之子女就學負擔，決定自106學年度第1學期（106年9月）起，提高失業勞工子女就讀公、私立大專校院之就學補助金額，就讀私立大專校院補助將自2萬元提高至2萬2000元、就讀公立大專校院自1萬元提高至1萬2000元。

勞動部表示，自2003年開辦的「失業勞工子女就學補助」，是針對非自願離職失業勞工子女就讀高中職及大專校院者，提供就學補助，有鑑於就讀大專校院所需費用較高，為了減輕失業勞工經濟壓力，勞動部決定，自106學年度第1學期起，提高就讀大專校院者之就學補助金額，無論公、私立每名提高補助金額2000元，私立大專校院補助將自2萬元提高至2萬2000元、公立大專校院自1萬元提高至1萬2000元，但高中職的補助額度不變。

勞動部表示，對於獨力負擔家計者，例如離婚、喪偶、配偶身心障礙或罹患重大傷病致不能工作等，或子女有2人以上就讀大專校院的失業勞工，補助金額再加給2成，以同時有2名子女就讀私立大學為例，106學年度第1學期起，每名子女可獲得2萬2000元再加2成的補助，合計5萬2800元。

勞動部表示，106學年度第1學期失業勞工子女就學補助，預定自今年9月11日開始受理申請，至106年10月13日截止收件，凡符合非自願離職的失業勞工，失業期間1個月以上，並經核付失業給付者，其與配偶綜合所得總額在新臺幣148萬元以下，且至106年9月11日以前未請領勞保老年給付、未參加政府機關促進就業性質相關措施，其子女就讀於高中職或大專校院具正式學籍者，皆可申請。

勞動部提醒，失業勞工之子女若就讀公私立高中職（含五專前三年），依教育部「高級中等學校免學費方案」規定，已免學費者，則不得再申請本就學補助。

(中時)