影城預告太血腥 新北市開出首張罰單

把握暑假的尾巴，許多爸媽都會帶小孩到戲院看電影，但在新北的一處影城，就因預告片太血腥遭投訴，新聞局也認定違反兒少法開罰五萬，對此民眾看法相當兩極。

影城預告太血腥 新北市開出首張罰單

日前有一位母親向市府檢舉，認為影城大廳播放預告片太血腥暴力，新聞局請示文化部後，認定預告片尺度兒童不宜，對業者開罰五萬，這也是電影法修法後，地方政府首次開罰。對此民眾表示贊同，認為小孩模仿力強，預告太過血腥暴力，怕會造成影響，雖然業者表示配合，但也點出售票大廳不在法令管制屬灰色地帶，目前只能靠影城自行篩選。

(中天)