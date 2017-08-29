印總理莫迪將出席金磚五國會議
大陸央視29日快訊稱，印度總理莫迪將於9月3日至5日前往廈門出席金磚國家峰會。
28日，中印長達70天的洞朗邊界對峙落幕，印度外交部昨指出，和中國大陸已經達成共識，雙方同意結束從6月開始的洞朗對峙。在這項基礎上，中印兩國軍隊正從對峙區域撤軍。
新華社則在28日下午14時30分許稱，印方將越界人員和設備全部撤回邊界印方一側，中方現場人員對此進行了確認。中方將繼續按照歷史界約規定行使主權權利，維護領土主權。
印度外交部聲明 稱：「中印雙方已同意結束從6月開始的洞朗對峙。在此基礎上，洞朗對峙地區軍事人員正在迅速撤離。」隨後中國外交部證實，28日下午2時30分左右，印度方面將越界人員和設備全部撤回邊界印度一側 ，中國現場人員對此進行確認。
中國外交部發言人華春瑩表示，在印方撤回後，中方將繼續按照歷 史界約規定行使主權權利，維護領土主權。華春瑩表示，中國政府重視發展與印度的睦鄰友好關係。希望印方切實遵守歷史界約和國際法基本原則，與中方一同在互相尊重領土主權基礎上，維護邊境地區和平安寧，促進兩國關係健康發展。
由於對峙期間，中印雙方的文攻武嚇不斷，外界一度預期印度總理 莫迪將缺席9月3日在廈門登場金磚國家領導人峰會，繼而影響峰會期間中印兩國領導人的雙邊會晤。
印度「經濟時報」刊文分析稱，中國釋放積極訊號有助於將莫迪和習近平會晤。文章並稱，目前還沒任何平息緊張局勢的早期訊號，可能莫迪總理的訪問將成為破冰的開始。
由於2017金磚國家峰會即將於周日(9月3日)揭幕 ，針對外界高度關注印度總理莫迪是否出席一事，中國國務院28日表示，「沒聽說莫迪不來，一切按計畫進行。」
(旺報)
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