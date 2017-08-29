因應北韓危機 美日韓請求聯合國安理會召開會議
北韓29日發射彈道飛彈，經過日本上空最後落入太平洋，東亞區域再次陷入動盪。韓國外交部發言人趙俊赫29日在例行記者會上表示，北韓當天發射彈道飛彈，公然違反了聯合國安理會決議，韓美日三國已向安理會提出了召開緊急會議的請求。韓媒稱，安理會將於紐約時間29日下午召開緊急會議。
韓聯社29日稱，趙俊赫說，韓國政府正同美國等安理會理事國就北韓射彈應對方案密切磋商。趙俊赫指出，朝核問題六方會談韓美團長將於當天通電話討論相關事宜；韓美首腦是否會通電話則尚未敲定。
趙俊赫表示，韓國政府將同國際社會合作確保聯合國安理會第2371號決議等有關決議得到切實執行，同時為嚴厲應對北韓挑釁並引導北韓重返無核化談判桌正在考慮多種外交措施。
(旺報)
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