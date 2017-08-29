中印王見王 印度總理將出席廈門金磚會議

圖為印度總理莫迪日前與中國大陸國家主席習近平在哈薩克的上海合作組織會議會面握手。(圖/資料照片)

印度媒體報導，該國總理莫迪(Narendra Modi)接受中國國家主席習近平的邀請，將在9月3日到5日到廈門參加金磚五國會議。這是中國和印度宣佈自洞朗邊界對峙撤兵一天之後，雙方關係進一步緩和的重要進程。

中國外交部昨天才宣佈印度已自洞朗高原撤兵，中方並確認了印方人員與裝備撤離，結束為期73天的邊界對立僵局。印度外交部也聲明，中印雙方已就解決洞朗高原對峙狀態達成人員撤離協議並開始執行。

不到兩天之內，印度外交部再度發表的聲明表示：「應中國國家主席習近平的邀請，莫迪總理將在9月3日到5日前往中國福建省廈門市參加第九屆金磚五國會議。」預期在廈門的金磚國家會議中，中國國家主席習近平將與莫迪會面，這也是中印兩國邊界對峙以來兩國領袖首次見面，備受國際矚目。

除了中國的峰會外，莫迪也獲緬甸總統碇喬(Htin Kyaw)邀請，將在9月5日到7日訪問緬甸、並與國務資政翁山蘇姬等人會面。

(中時電子報)