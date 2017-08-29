中印王見王 印度總理將出席廈門金磚會議
印度媒體報導，該國總理莫迪(Narendra Modi)接受中國國家主席習近平的邀請，將在9月3日到5日到廈門參加金磚五國會議。這是中國和印度宣佈自洞朗邊界對峙撤兵一天之後，雙方關係進一步緩和的重要進程。
中國外交部昨天才宣佈印度已自洞朗高原撤兵，中方並確認了印方人員與裝備撤離，結束為期73天的邊界對立僵局。印度外交部也聲明，中印雙方已就解決洞朗高原對峙狀態達成人員撤離協議並開始執行。
不到兩天之內，印度外交部再度發表的聲明表示：「應中國國家主席習近平的邀請，莫迪總理將在9月3日到5日前往中國福建省廈門市參加第九屆金磚五國會議。」預期在廈門的金磚國家會議中，中國國家主席習近平將與莫迪會面，這也是中印兩國邊界對峙以來兩國領袖首次見面，備受國際矚目。
除了中國的峰會外，莫迪也獲緬甸總統碇喬(Htin Kyaw)邀請，將在9月5日到7日訪問緬甸、並與國務資政翁山蘇姬等人會面。
(中時電子報)
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