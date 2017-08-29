「藝饗新北」7檔新作全台首演 邀民眾一起愛上劇場
新北市劇場藝術節「藝饗新北」邁入第5屆，8月30日起至12月24日登場，12檔系列演出包含7檔全台首演的話題新作，還有5檔在地團隊公演及熱門節目加場演出，今年不同以往，強調以「文化平權」精神為本，突破感官限制的劇場體驗，邀請民眾一起到新北藝文中心愛上劇場。
演出內容邀請享譽國際的舞蹈家黃翊與知名舞團「舞蹈空間舞蹈團」分別結合口述影像、手語的製作，並在劇場服務中嘗試結合手語翻譯、聽打、點字文宣等無障礙服務。同時在各類節目主題篩選，強調關照多元社會議題及族群。
文化局長林寬裕表示，不只是要將硬體設備的無障礙排除，而是要建構心靈的無障礙空間，健全文化表演產業，鼓勵民眾一起買票到劇場看戲。
值得一提，演出陣容包含新象創作劇團《雜技兒童劇─想飛》的演員們，透過揣摩身心障礙慢飛兒的習性與內心世界，把每個人的故事，串聯馬戲、高空特技和聲光效果呈現，將此作獻給努力慢飛兒，也獻給天下的父母親。
另外，邀請新銳舞蹈家黃翊，睽違一年在台演出，與聲產力文創的曾允凡老師合作，獨家為新北製作用「聽」的現代舞《黃翊與庫卡－2017特別版》。國家文藝獎得主平珩老師，與其創立的「舞蹈空間舞蹈團」演出《不聽話孩子的故事系列2》融合手語元素的舞蹈。
自8月30日至12月24日，連續34場的精采演出，邀請觀眾準時入席，到新北藝文中心一起愛上劇場，親炙最直接的感動！各場演出詳情，歡迎上官網查詢。
(中時)
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