中秋有禮 布根地第一名酒莊歡慶220周年

應中秋送禮需求，康齡酒藏推出多款優惠組合。(茂世企業提供)

中秋佳節，致力引進優質葡萄酒而深受國人好評信賴的康齡酒藏，今年特別推薦「布根地第一名酒莊-路易拉圖酒廠(Louis Latour)」，國際酒業媒體(The Drink Business)每年選出最受讚賞葡萄酒品牌，路易拉圖酒廠以世界第19名高分上榜，並且已連續四年蟬聯布根地第一名酒莊。

路易拉圖酒廠今年歡慶220周年，是唯一超過200年歷史的布根地酒莊，位居布根地酒廠領導地位，「布根地首選」當之無愧。

因此，應中秋送禮需求，康齡酒藏推出多款優惠組合:限量一級園禮盒「佩南維哲雷斯單一一級園紅酒&佩南維哲雷斯單一一級園白酒雙入禮盒」優惠價3,000元(限量50組)；完整呈現布根地風土特色的「路易拉圖布根第精選紅葡萄酒六入套組」優惠價4,500元。想擁有典藏酒廠旗艦特級園酒款，不可錯過Corton特級園的大三園限量組「特級園高登-佩里耶紅酒&特級園高登-國王園紅酒&特級園高登-聖人園紅酒」，3入原裝木箱優惠價9,500元。

康齡酒藏不藏私推出『義大利百大酒莊-火狐酒莊，旗艦款新品上市』。火狐酒莊(Castello di Volpaia)的釀酒歷史可追溯到1172年，更是奇楊第聯盟(Lega del Chianti)的創建成員之ㄧ，並以頂級的Chianti葡萄酒做聞。 旗艦酒款-「火狐酒莊蔻塔莎拉紅酒Volpaia Coltassala」年年榮獲國際酒評90分以上高評價，並曾榮獲世界百大葡萄酒之選，年產量非常的稀少。上市優惠價$2800/瓶，數量有限。

路易拉圖酒廠(Louis Latour)已連續四年蟬聯布根地第一名酒莊。(茂世企業提供)

針對喜愛威士忌的消費者，康齡酒藏推薦「The Dalmore 大摩單一純麥蘇格蘭威士忌」。曾在英國拍賣會，以一瓶1962年威士忌創下2萬5877英鎊（約新台幣160萬元）的DALMORE大摩威士忌，至今仍是全球威士忌拍賣價格世界紀錄保持者。特別推薦大摩15年單一純麥威士忌禮盒，最大的特色在於大摩酒廠首席調酒師Richard Paterson卓越的調酒工藝，是珍貴的送禮首選，優惠價$2,250。

兼顧不同價位帶需求，康齡酒藏同時備齊多樣化酒禮，現場亦備有多款精美禮盒，供消費者自由搭配組合，更多相關資訊，歡迎洽詢全國康齡酒藏專櫃及門市。

(中時電子報)