「Fresh Taiwan」首東京國際禮品展！展現台灣設計魅力

Fresh Taiwan首攻東京國際禮品展LIFE&DESIGN。（文化部提供）

文化部自2012年起，帶領國內文創品牌拓展國際市場，以「Fresh Taiwan」長期深耕，於國際展會已建立穩固的品牌形象。今年Fresh Taiwan參加於8月30日至9月2日舉行的「Tokyo International Gift Show LIFE × DESIGN」，通過「東京禮品展」大會審核，於最具潮流創新的Active Creators區展出；此區是許多專業買家與通路必訪展區，展現日方主辦單位對台灣品牌的高度認可。東京禮品展與臺灣文博會業於去年簽署合作夥伴備忘錄，本屆東京禮品展大會主辦單位特邀請臺灣駐日代表處謝長廷大使出席開幕剪采，共襄盛舉，將為臺灣品牌之形象加分。

今年「Fresh Taiwan」參展的10家設計品牌為Studio Lim(濯濁)、TA+d(創夏設計)、An Everything(一個設計)、PAPER SHOOT(紙可拍)、triple living (叁個設計)、HeePorcelain(二喜)、fyber forma(好式本分)、HMM(奇意果)、paipaipets(拍拍文創)以及CELIA&PERAH(希利亞)。各品牌的參展商品，普遍具備優異質感，講究商品細節，經由設計巧思，重新詮釋生活用品的意義。例如An Everything(一個品牌)的年曆與時鐘，打破以往對於時間無形概念，創造時間獨有的空間感與意義，顛覆一般年曆與時鐘設計概念。HMM(奇意果)將剪刀握把延伸設計為平頭鈍刀，正拿是剪刀，反握就是拆箱刀，不但耐用且重塑一般剪刀用法，另一款商品-尺筆，重新打造書寫者與文具間的流暢互動，獲得2015紅點設計獎肯定。PAPER SHOOT(紙可拍)則是結合3C及文創跨域打造獨特的文創相機，運用不同環保材質為相機外殼，同時兼顧防水用途。充滿創意與樂趣。TA+d(創夏設計) 融入自然素材如孟宗竹、石頭、皮革、金屬等，並延伸至五感生活當中，竹鋁雙用尺，將畫線與切割功能二合為一，為生活作最精準的量度，而結合雙材料且輕薄的名片盒，透過優雅滑出名片的過程介紹自己。

在材質創新運用上，Studio Lim(濯濁)纖維木器系列杯墊與點心盤，使用環保亞麻纖維，加以臺灣本地的漆器工藝而成，獲選今年紐約禮品展「永續」(Sustainability)大會主題展。 fyber forma(好式本分)是全球前五家採用美國杜邦專利材質泰維克(Tyvek)的公司，泰維克特性是輕薄防水且撕不破，類似紙張的質感運用在提袋與包包，以創新材質運用於生活時尚。triple living (叁個設計)獨家研發軟水泥材質CELEMENT，顛覆視覺與觸覺的既定印象，創造生活用品的趣味。另外，二喜的巷弄風景系列，將台灣早年手工打造的「鐵窗花」飾紋運用在生活瓷器上，杯盤淡雅精緻，同時展現建築歷史與生活的軌跡。CELIA & PERAH (希利亞)，手工製作實木藍牙音響，絕佳的音色，充分展現音樂豐富的變化，令人感到舒服、自然，也是品牌所傳遞的溫暖感。最後，洋溢暖心關懷的寵物與生活用品paipaipets(拍拍文創)，托高碗架系列呈現體貼心意，搭配細緻溫潤的手作，實現寵物與人共享的好感生活。

今年Fresh Taiwan首次參加 「Tokyo International Gift Show LIFE × DESIGN」，從生活用品至個人風格配件，甚至於寵物禮用品皆能展現設計的用心與獨特，希望將台灣的創意活力，傳遞給日本買家及消費者。除了參展及安排至選品店、生活設計用品店等通路進行洽商之外，本次「Fresh Taiwan」10家文創品牌也將於設計選品店100%(株式会社100percent)進行為期一個月的販售。文化部期望透過延展快閃販售，擴大台灣品牌知名度，讓更多人感受台灣設計的美好！

展覽資訊：

名稱：The 84th Tokyo International Gift Show Autumn 2017 LIFE × DESIGN

展期：2017年8月30日(三) – 9月2日 (六)

地點：TOKYO BIG SIGHT (Tokyo International Exhibition Center)

East Hall 7 and 8

攤位：AC 100

(中時電子報)