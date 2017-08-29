搞笑也是一種功力！雙琴俠 TwoSet Violin首度在台演出

雙琴俠(TwoSet Violin)辭去在交響樂團的穩定工作，街頭露宿籌款展開世界巡演。(TwoSet Violin提供)

以幽默手法演奏古典樂，在社交網站上累積25萬粉絲，7千萬點擊率，兩位不到30歲的澳籍台裔小提琴家楊博堯(Brett Yang)與陳韋丞(Eddy Chen)組成雙琴俠(TwoSet Violin)，街頭露宿籌得5萬澳幣(約122萬台幣)展開世界巡演，將來到故鄉台灣演出。

「就像有人用三明治音樂會，寶寶音樂會來推廣古典音樂，我們要用我們的方式讓更多人愛上古典音樂。」

一開始兩人以製作原創的幽默影片向大眾分享古典音樂家的生活點滴開始出發，逐漸累積網路知名度，最有名的影片之一莫過於他們與小提琴家陳銳合拍的「鬥琴」，兩方在電玩世界對戰，拉幾小節就可以補充能源，最後琴音交戰幾回合之後陳銳獲勝，過程充滿笑點，也看見年輕世代古典音樂新創意。

「我們希望對古典音樂永遠保持熱情，不要讓演奏變成只是工作。」楊博堯表示，現在無論是贊助或政府支持都急速下降，即使是在樂團工作未來也要面對解散的問題。2016年末，楊博堯與陳韋丞兩人決定分別辭去雪梨交響樂團及昆士蘭交響樂團的職務，開始以「雙琴俠」組合舉辦音樂會。

「搞笑也要很有功力！」楊博堯笑說，他們都是科班出身，要故意把琴音拉不準、拉錯音或是亂抖音，其實非常困難，「的確一開始觀眾會把重點放在我們的搞笑功力上，把我們演奏的實力認為是額外的紅利，但也OK，因為我們就是希望讓大家知道，古典音樂家也可以很有幽默感！」

楊博堯四歲開始學小提琴，但老師兇，他都裝睡。後來全家移民紐西蘭，楊博堯開始繼續學，「這次沒有裝睡，反而愛上。」陳韋丞則是6歲時在紐西蘭開始學琴，兩人先是在青少年交響樂團一起合奏，但並不熟，直到在同一個補習班碰到，調皮的兩人一拍即合。

「雙琴俠」剛從香港獲邀演結束，接下來台北是籌款演出的第一站，音樂會將於9月17日舉行，地點在誠品表演廳，9月6日則受邀到高雄美國學校音樂廳演講並和學生互動。之後將到新加坡、巴黎等地演出。

(中時)