竹市仲夏藝文季優人神鼓─金剛心壓軸

新竹市「2017仲夏藝文季」今夏最後1場演出，將由優人神鼓帶來《金剛心》壓軸。（陳育賢攝）

新竹市「2017仲夏藝文季」今夏最後1場演出，將由優人神鼓帶來《金剛心》壓軸，副市長沈慧虹邀請民眾一同前來觀賞。（陳育賢攝）

新竹市「2017仲夏藝文季」今夏最後1場壓軸演出，將於9月2日晚間由享譽國際的優人神鼓在市府前廣場帶來《金剛心》，磅礡的鼓聲及結合武術別開生面的舞蹈，將展現高水準的藝術表演，市長林智堅29日邀請民眾一同來觀賞。

林智堅指出，仲夏藝文季自2015年開辦以來，深受市民朋友喜愛，今年舉辦9場，有兒藝劇、民俗藝陣、特技馬戲團等精彩表演，帶給市民多元精彩的表演藝術，豐富了仲夏的夜晚。

今年壓軸再度邀請「優人神鼓」來到市府前廣場前演出《金剛心》，藉由震撼的鼓聲、悠揚的梵音，以及融合武術的舞蹈，尋找每個人內心的金剛心及安定的力量。

文化局表示，「優人神鼓─金剛心」詳情請上新竹市文化局網站查詢，臉書搜尋新市文化局、或撥打1999市民服務專線、03-5337980洽詢。

(中時)