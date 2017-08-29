世大運》男籃輕取挪威 13名創歷來最佳

中華男籃擊敗挪威寫下世大運參賽最佳第13名，李愷諺繳出全能成績單。(范揚光／資料照)

世大運男籃排名賽，中華隊89比77輕取挪威隊，以第13名作收創下歷來參賽最佳名次。

中華隊打完前三節已取得21分絕對領先優勢，第四節放緩攻勢，最終以12分之差輕鬆獲勝，超越2003年大邱世大運的16名紀錄。

陳冠全此役12投8中，攻下全場最高19分，李愷諺繳出16分、9籃板、7助攻全能成績單，唯一算是瑕疵的出現5次失誤，簡祐哲13分，范士恩5次出手全部命中，貢獻12分。

(中時電子報)