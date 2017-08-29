10分鐘檢驗農藥殘留 藥毒所推出檢驗利器

表面增強拉曼光譜之農藥即時檢測系統。（農委會提供）

傳統農藥殘留化學檢驗方法檢驗期程長達3至5天，且設備成本高達數百萬至上千萬， 難以普及應用在農產品安全的上游生產端或供應鏈，為此，農委會藥毒所與汎鍶科藝有限公司，成功結合藥毒所的專利快速萃取技術套組、質譜分析確效技術及汎鍶科藝公司表面增強拉曼散射光譜的專利晶片，研發出拉曼光譜農藥即時檢測，只要5到10分鐘即可檢驗完成。

藥毒所表示，光穿過透明物質，部分散射光產生的波長改變，由散射物質的化學結構所決定，稱為拉曼散射，可判定物質結構。應用領域包括食品污染物及添加物、毒品、運動禁藥、化工、環境污染物、古物鑑定、化妝品、生醫代謝物、病毒、微生物、癌症篩檢等。

藥毒所表示，本技術使用的儀器及相關套組攜帶輕便，農藥殘留檢驗不限藥劑種類，萃取淨化時程及分析數據判定僅需5分鐘至10分鐘，藥劑檢測結果可定性並以容許量為合格判定依據，單件檢驗之耗材成本每件低於500元，儀器成本為公告方法分析儀器之12％至15％，並規劃以租賃儀器的方式提供短期使用，可大幅降低成本，除了可供生產業者用於田間農藥使用管理外，也可以作為農產品供應業者、生鮮超市及食材團膳供貨業者的自主把關。

藥毒所指出，目前針對市售常見的小黃瓜、青江菜、四季豆、檸檬、稻穀等作物，已開發出適用的比對資料庫，未來將針對不同類作物陸續開發應用資料庫，完備蔬果作物的農藥光譜資料庫，並導入演算法，預計3年至4年完成農藥拉曼光譜比對系統的雲端平台，以即時讀取檢驗結果，並能於雲端同步更新資料庫內容。

藥毒所表示，除了農藥殘留快速自主檢測外，本技術亦可應用於關務署對於進口農藥貨物的現地即時查驗，提升本國的貨物查驗效率，及杜絕非法農藥流入境內的機會，有利推展成為國際間邊境檢驗的輔助利器。

(中時)