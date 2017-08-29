世大運親善團服務站服務超過23萬人 票房破八成一

民政局長藍世聰走訪世大運服務站向國際友人行銷。（民政局提供）

2017台北世大運正式開幕以來，熊蓋讚親善團服務站在世大運賽事期間每天上午10時至晚上8時開站，協助行銷世大運。北市民政局表示，慈濟基金會動員親善大使高達6174人次，成為活動重要助力。總計熊蓋讚親善團服務站71站，自7月15日起至8月29日共計服務超過23萬人，動員親善大使8707人次

民政局表示，社團法人返老還童氣功協會、大濱江地區發展促進會、中山樂齡快樂志山隊及指南宮等各位親善大使協助於賽事期間每天開設服務站，並隨時提供世大運中華隊選手奪金消息，讓現場民眾第一時間掌握世大運賽況。

慈濟基金會在捷運站據點提供服務，藉由互動小遊戲行銷世大運及選手；同時慈濟基金會也在各服務站派駐約1800人次外語親善大使，協助向外國友人宣導。

目前世大運票房隨著中華隊選手連連奪金及親善團大力行銷而持續熱銷，截至106年8月27日止，世大運賽事門票已賣出8成1，超過上屆韓國光州世大運票房。

(中時)