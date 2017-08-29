林全至雲林視察湖山水庫！肯定水庫有效防治地層下陷

行政院長林全前往雲林縣湖山水庫瞭解營運狀況，對於該水庫已啟用蓄水發揮功能表示肯定。（水利署提供）

行政院長林全今(29)日在雲林縣長李進勇、行政院秘書長陳美伶、政務委員吳宏謀、經濟部次長楊偉甫及水利署長賴建信等人陪同下，前往雲林縣湖山水庫瞭解營運狀況，對於該水庫已啟用蓄水發揮功能表示肯定，也期勉水利署相關同仁持續努力，提升水環境品質讓民眾及產業界對政府施政有感。

賴署長在新建完成的湖山水庫管理中心簡報指出，雲林縣耕地達8萬公頃，一期稻作及蔬菜生產面積全國最大，是我國維持糧食安全的農業大縣，惟早期易受濁水溪水源變化影響，農民枯水期常有無水可用情況。水利署在90年完成集集攔河堰興建，每年提供18億噸水量(佔總供水量超過90%)供應農業使用，行政院賡續於90年1月再核定「湖山水庫工程計畫」，該水庫與集集攔河堰聯合運用可增加水源，減少抽取地下水，有助於防治地層下陷並穩定雲林及周邊地區用水，讓國土永續、農業及民生用水無虞。

湖山水庫已於105年營運供水，現考量確保水庫安全正進行三階段蓄水中，且已完成第二階段水位提升(有效蓄水量1,105萬噸)目標，將努力於107年汛期蓄水達滿水位5,085萬噸，屆時可充分發揮穩定供應質優量穩水源功能。另在前瞻基礎建設水環境建設中，也爭取納入湖山水庫第二原水管工程，讓水庫擁有第二套取水備援系統，可提高操作安全及強化防止淤積。

林院長表示，湖山水庫推動初期曾遭遇用地取得及生態保育問題，當時透過政府與民間共同推派代表成立「生態保育措施執行委員會」，提出許多水庫融入生態保育及地方人文等措施，逐步取得附近社區居民的支持與配合，使本水庫計畫順利推動，這就是以前瞻思維推動公共工程的最佳典範。此外，林院長也對湖山水庫在水利署中區水資源局同仁嚴格監造與施工管控下，屢屢獲得行政院公共工程委員會金質獎肯定，表示嘉勉。

林院長於視察後指示，湖山水庫供水範圍含括雲林、彰化及嘉義等地區，除請經濟部水利署及台灣自來水公司加速蓄水及完成下游管線系統，使水庫功能儘早發揮，讓廣大用水民眾及產業均受惠外，另指示重大水資源基礎建設攸關台灣下一世代的發展，經濟部水利署應加速加快前瞻基礎建設中各項水環境建設，透過中央、地方政府及民眾共同合作，以達成讓民眾不缺水、喝好水的使命。

(中時電子報)