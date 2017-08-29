楊冪不露全臉自拍 「苦笑囧臉」被出賣惹
女星楊冪、郭采潔、郭碧婷和謝依霖，因拍《小時代》電影系列而結緣，好姊妹感情深厚，但楊冪昨（28日）卻被其他三人惡整，她們PO出楊冪的囧臉照，虧她不露全臉自拍的「惡習」，笑翻一大票網友。
楊冪向來在微博曬自拍美照，總不愛露出全臉，常以側臉或半臉入鏡，甚至還被粉絲受封「微博自拍不露全臉獎」，而她對此也相當自豪，昨（28日）七夕PO照，依舊戴上大口罩，只露出一雙水靈大眼，調皮道：「有全臉自拍算我輸」。
而郭采潔、郭碧婷和謝依霖昨難得聚會，三人就故意用此事虧楊冪，只見他們拿出楊冪苦笑的照片一起合影，並模仿對方的苦瓜臉，郭采潔還特意發文「全臉自拍」，三姝玩得不亦樂乎，也逗樂大批網友。
楊冪事後也轉發該貼文，幽默表示「我要把苦笑申請專利做周邊了哦」，謝依霖也興奮說「時代姊妹花，永遠不分家」，可見就算電影拍完多年，4人的感情依舊深厚。
(中時電子報)
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