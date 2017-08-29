李宗瑞翻版？富少偷拍15女不雅影片

李宗瑞翻版？惡狼富少偷拍15女不雅影片

桃園一名李姓富少日前因為他把女子的不雅影片散布出去，遭人提告妨害秘密，就像是當年李宗瑞的翻版，警方上門抓人時富少還直播嗆聲，事後專案小組更發現他的硬碟裡面都是跟女生的不雅影片，疑似涉及偷拍，記者訪問李姓富少，他坦承的確有把影片LINE給朋友分享，還強調女友都知道這些事情。

李姓富少強調傳出去的影片不是自己拍的，是當事人自願給他看的，不過對於散播不雅片段，他的態度竟一派輕鬆，但影片放網路供人觀看，還出言恐嚇，警方持搜索票到富少租屋處意外發現他的雲端硬碟裡藏有300G偷拍自己和其他女性的私密影片，富少才坦承拍過前女友和應召女子，但警方查出，至少有15名女性在不知情的情況下被偷拍，還有人遭餵毒性侵，其中疑似有未成年少女。

李宗瑞翻版？惡狼富少偷拍15女不雅影片

李姓富少交保後一點也無所謂，疑似是有個富爸爸在背後撐腰，犯了錯拿錢交保就沒事，但對於毫不知情的女性被偷拍，還被放上網，富少這種態度要被害人怎能接受。

(中天)