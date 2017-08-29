六福皇宮祇園主廚林瑞彬 紐西蘭國際名廚挑戰賽摘金！
「2017紐西蘭國際名廚挑戰賽」8月中旬在紐西蘭舉行，今年有來自紐西蘭、澳州、台灣、韓國、香港、大陸計等多國選手參賽，六福皇宮祇園主廚林瑞彬於個人賽奪金！
「2017紐西蘭國際名廚挑戰賽」，是外交部駐奧克蘭臺北經濟文化辦事處指導，紐西蘭中華婦女會和紐西蘭廚師協會主辦，2017年大洋洲唯一官方認證的國際大賽。比賽項目包含主菜、蔬菜主菜、開胃前菜、點心藝術和團體烹飪競賽，最大特色是參賽者必須使用紐西蘭當地食材，每道菜食材都不能重複，考驗廚師在料理上的應變能力。
台北威斯汀六福皇宮祇園日本料理主廚林瑞彬，之前才拿下「第八屆國際華裔烹飪技術大賽」白金獎，這次代表台灣參加「2017紐西蘭國際名廚挑戰賽」，個人賽部分，以「龍蝦干貝慕斯」、「鮭魚起司捲」和「生蠔市松卷」三道料理拿下「開胃菜展示金牌」。
此外，團體賽部分，林瑞彬主廚聯手礁溪長榮鳳凰酒店主廚吳建平、君品酒店西餐副主廚蕭力升，以熱前菜「紐西蘭鯛魚佐味增泡泡」、主菜「煙燻鹿肉佐巧克力甜菜醬汁配義大利餃子」、甜點「雪茄巧克力（藍莓棉花口味）」及「腰果起司派」，也得到銀牌佳績。
(中時)
關鍵字：紐西蘭
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