環保署統計 去年每2分鐘就有1件公害檢舉

環保署統計，2016年全國各級環保單位共受理26萬1656件公害陳情案件，也就是說，平均每2分鐘就受理1件陳情案，尤其異味、噪音再度蟬聯最受民眾關心的污染。今年6月環保署也已修法，新增吹哨人獎勵制度，若檢舉人是被檢舉公司的員工，將加發獎金新台幣30萬元，鼓勵員工勇於揭露雇主違法行為。

環保署表示，根據2016年統計分析發現，在8萬4949件異味污染陳情案件中，燃燒行為達2萬3620件占27.8％，其中露天燃燒廢棄物、垃圾、雜草樹枝等行為最為嚴重，而且有逐年遞增的趨勢，陳情高峰則出現在10、11月，研判除了部分工廠利用廠區內燃燒廢棄物或廢料外，一般民眾準備利用空地種植冬季蔬菜前進行除草整地，或水果收成後進行剪枝，並將雜草、樹枝等收集燃燒，成為近年大眾關注空氣污染問題，亦導致陳情案件不斷攀升。

環保署呼籲，近年環保單位已經廣泛利用無人飛機或移動式監視器追查污染行為人，請大家若有修剪枝葉或清除雜草後，千萬不要貪圖方便順手點火燃燒，否則將被處罰5000元以上10萬元以下罰款，若是工廠更可能被處罰10萬到100萬元罰款。

環保署指出，2016年噪音陳情案達8萬3749件，雖然比2015年降低近1萬件，但是營建工程施工噪音、道路施工、商業行為擴音設備、馬達、抽風機等噪音陳情案件仍然居高不下。主要原因除業者對於機具使用與保養待改善外，噪音源與民眾生活空間缺乏有效緩衝帶，也已成為陳情主要原因之一。

環保署表示，依據噪音管制法規定，噪音量測除了在噪音源周界外，也可以就陳情人指定的生活空間檢測，因此建議陳情人可以提供正確地址，讓稽查人員到家裡測量噪音情形，比較能夠了解實際噪音污染狀況或找到正確污染源，以徹底解決噪音困擾。

環保署強調，針對重大環境污染案件，環保署基於捍衛環境正義考量，已組成健全專案審查小組審核運作，並以公平、公正原則發給獎金，於今年6月修正完成「行政院環境保護署接受民間捐款鼓勵檢舉重大水質污染案件及事業廢棄物污染案件專案執行要點」，其修正重點包括，重大污染案件定義、新增吹哨人獎勵制度，檢舉人現為或曾為被檢舉人之受僱人者，每案加發獎金新台幣30萬元，鼓勵及促使受雇者勇於揭露雇主違反環保法令行為。

(中時)