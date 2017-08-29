中國外交部：將根據實際情況做好洞朗地區建設規劃

人民日報 29日報導， 大陸外交部發言人華春瑩，在今日的例行記者會中表示， 中國方面已經強調，印度越界人員和設備已全部撤回邊界印度一側，中國邊防部隊繼續在洞朗地區巡邏駐守。為了守邊需要和改善當地軍民生產生活條件，中方長期以來在洞朗地區進行包括道路在內的基礎設施建設。中國將綜合考慮天氣等各方面因素，根據實際情況做好有關建設規劃。

(工商)