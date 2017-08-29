「雞狗怪」PK「吊狗」 金龍山兩種竹雞晨昏鳴叫
南投縣魚池鄉金龍山日出、雲海名聞遐邇，生態之豐更是讓人驚豔，山羌、野豬頻曝光，還有多筆石虎出沒記錄！山麓仙楂腳聚落居民表示，近年竹雞明顯增加，另種保育類深山竹雞也有分布，兩種竹雞晨昏鳴叫，「雞狗怪」與「吊狗」別苗頭，顯得相當熱鬧。
農友葉文平、葉建興解釋說，「雞狗怪」是竹雞的呼應聲，「吊狗」則為深山竹雞獨特的鳴叫；竹雞叫到一半還會轉音成「4隻1盤、5隻1碗」，常是鄉居民眾閒聊模仿的話題，深山竹雞則另會叫出「咕嚕」或「咯」的連續音，且音階邊叫邊升高。
他們說，竹雞還算普見，魚池鄉大部分的村落郊山都有分布，但俗稱「紅腳仔」、腳色鮮紅的深山竹雞就難得一見了！除了數量稀少，行蹤也相當隱密，想一睹丰姿，要有好運氣；金龍山有深山竹雞，大家要多珍惜。
金龍山名列台灣3大攝影聖地之首，日月潭國家風景區管理處與魚池鄉公所長期合作，營造完善的賞日亭與覽景步道，最近又利用肖楠針葉林的環境優勢，以自然工法規畫森林步道，預定明年暑假前完工，讓民眾有更多機會貼近大地與生態。
(中時)
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