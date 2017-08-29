蘋果9月12日發布iPhone8 大陸果粉期待

陸媒報導，蘋果將於9月12日召開新品發佈會，除了發佈iPhone 7s和iPhone 7s Plus之外，備受矚目的十周年機iPhone 8預計會如期發佈。

許多分析師都曾質疑蘋果沒辦法按時推出十周年紀念機，因為重要零件短缺，以及製造技術困難，但CEO庫克曾在上月財報電話會中表示，所有新品都會按時發佈。

通常蘋果新機會在發佈後10天內起售，剛好三星Note 8也將開賣，但在大陸的關注度明顯不如蘋果。

摩根史丹利看好蘋果十周年機在大中華區的銷量，去年第二季起，蘋果在包括香港和臺灣在內的大中華區手機銷量銳減16%，與三星一樣輸給了中國本土品牌。但很多中國消費者不買去年9月推出的iPhone 7理由之一，是與iPhone 6及6s的外觀雷同，因此預計iPhone 8改頭換面後銷量將重新引燃。

(旺報)