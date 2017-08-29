陳進添丟煙霧罐30萬交保 北檢提抗告

台北地檢署偵辦世大運開幕場外滋擾案，上周聲押丟煙霧罐的陳進添，台北地院裁定30萬元交保。北檢不服，已於今日提起抗告。

58歲陳進添是飛指部少校退伍，他起初否認，警方提出影片畫面，始坦承因看到顏才仁被警過肩摔，一時氣不過，丟擲2個煙霧罐。

檢方認為陳進添有串證、滅證與逃亡之虞，向法院聲押陳男，台北地院開庭後，認為陳男雖有逃亡、勾串之虞，但沒有必要羈押，裁定30萬元交保，限制住居於高雄住處，並每天到派出所報到。

(中時)