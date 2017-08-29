宜蘭3老人被軟禁數天 警方亡羊補牢緊尋獲

近來天氣炎熱，但宜蘭竟有3名失能、失智的老人，被關在宜蘭市某間又髒又臭的民宅內，既沒有空調，也疑似沒有定期供應飲食，直至老人合力敲打牆壁對外求救，附近鄰居察覺有異報警，但屋主竟又將3名老人接往他處，所幸警方緊急追查，順利尋獲3名老人，並將進一步約談涉案屋主到案說明。

據報案民眾說法，這兩天一直聽到有人在搥打牆壁並不斷喊著「好餓！」，但始終找不出聲音來源，直到今天將近中午時，發現有人從屋內的窗戶探頭，並拍窗求救，於是立即向縣府社會處求助並報警處理。

軟禁3名老人的屋主察覺事情不對，趕緊叫了1輛計程車趕抵現場，宣稱3名老人是自己的親戚，請附近民眾不要報警，並且想要直接將3名老人帶走；誇張的是，隨後抵達現場的員警竟然就這麼相信了屋主的說法，並未攔阻及採取進一步調查，在將現場丟給社工人員後便逕自離去。

但警方隨即發現事態不妙，趕緊亡羊補牢，追查3名老人下落，並透過計程車司機聯繫上官姓女屋主，官女卻依舊宣稱，3人是自己親戚，並謊稱3人已送到冬山鄉，但此時警方已不採信，要求先看到3名老人，官女這才表示，3人在宜蘭市東港路的1戶民宅內，警方隨即會同縣府衛生局及社工人員趕往這戶民宅，順利尋獲2男1女。

宜蘭警分局副分局長林書慶表示，對於現場處理員警被質疑有所疏失的部分，將會檢討並加強內部教育，避免類似情形再發生，警方也正通知3人的家屬或法定代理人釐清過程，至於涉案的官女及曲姓男子，警方則會進一步約談兩人到案說明，全案並將朝妨害自由、及違反老人福利法等罪嫌偵辦。

有人不禁痛罵說，就算是養小狗小貓也不會用這樣的方式，軟禁3名老人的屋主，簡直是泯滅人性。

(中時)