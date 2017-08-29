這尊來自天堂的菩薩像 讓他魂牽夢縈
資深主播戴忠仁主持《國寶檔案》日前播出了「慈悲妙相」專輯，介紹了不同形象的觀音菩薩引起熱烈回響。戴忠仁說其中有一尊15公分高的蓮花手菩薩讓人魂牽夢縈，他說那尊菩薩是來自天堂掉落的那一角。
戴忠仁表示這尊型態優美的蓮花手菩薩是公元七世紀、斯瓦特地區的佛像。斯瓦特在巴基斯坦境內，這個山谷地區風景優美，被認為是天堂掉落的一角，此地曾經是英國的殖民地，英女王伊莉沙白二世將斯瓦特稱之為「大英帝國的瑞士」。在古印度時期，斯瓦特是佛教重鎮，東晉的法顯大師和唐朝的玄奘大師都曾經到過那裡。今年五月下旬在廣州的一場拍賣曾經出現另一尊台灣藏家收藏的斯瓦特蓮花手菩薩銅像，結果15公分高的小佛像已將近新台幣5000萬成交。
戴忠仁指出，這尊精美的佛像也讓人對時代的變遷唏噓不已。2014年諾貝爾和平獎頒贈給一位16歲的巴基斯坦小女孩─馬拉拉，她在14歲時因為主張女性有受教育的權力，結果在路上找到塔利班恐怖份子槍擊，險些喪命，馬拉拉的故鄉就是斯瓦特。
這一尊來自天堂的菩薩像目前正在高雄的佛陀紀念館展出，不過展期在9月3號即將結束，戴忠仁表示有鑒於觀眾的熱烈回響，「國寶檔案--慈悲妙相」將在後天（31號）週四晚間11點重播。
(中時電子報)
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