世大運可拿台灣旗？ 總統府澄清

世大運即將落幕，台灣國家聯盟總召吳樹民今天表示，總統府已允諾世大運閉幕式將可以拿台灣旗，不會取締。總統府澄清，民眾進場以主辦單位規範為主，府方不會也不能取代主辦單位做出相關決定。

台灣正名行動小組日前在世大運開幕當天動員志工，於會場各個出入口發送手搖台灣旗及布條。

台灣正名行動小組今天舉辦「台灣正名行動台日交流」座談會，吳樹民在會中透露，總統府已允諾，30日的世大運閉幕式將可以拿台灣旗，不會取締。

總統府發言人林鶴明表示，實際情況是「台灣國家聯盟」總召吳樹民先生今日致電給總統府吳釗燮秘書長時，談到有關世大運場館時能否攜入特定旗幟的問題，總統府吳秘書長回應表示這屬於主辦單位的權責，但他會將相關意見轉達給市府。

林鶴明說，這次世界大學運動會的主辦單位是台北市政府，民眾進場為世大運選手加油，有關相關場館的規範，應以主辦單位相關規範為主，府方不會也不能取代主辦單位做出相關決定。

(工商)