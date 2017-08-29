豐華易主 黃子佼發片無望「想哭但哭不出來」
1995年成立的老字號「豐華唱片」今(29日)確定將在9月易主，董事長張小燕表示為了止血多年來的巨額債務，才不得不做此決定，而子弟兵黃子佼稍早得知此事後，無奈說盼望多年的出片計畫應該就此無望了，「我想哭但是哭不出來……希望同事都有好歸宿……」。
對於豐華易主一事，黃子佼稍早在臉書發表心得，除了感謝張小燕多年來的苦撐，也自曝他上周幫LuLu站台時，雖嘴上透露明年換他發片，但他其實早就知道公司易主一事，心痛發片計畫破局，當天眾人都在關心他與宥勝之間的事，他本人對音樂夢成泡影更加感傷。
黃子佼更說，昨錄電台節目時，有選秀歌手大方說願意將作品賣給他唱，當時他內心很難過，只能說：「有緣一定」，如今公司被賣的消息終於見光，黃子佼爆料自己的發片案曾五度在豐華開案卻流局，「這應是天意，不可違」，希望所有同事的下一站更好，並自嘲：「我今天不想上台主持，但還不是要準時開工，這不是命運啥是命運」。
(中時電子報)
關鍵字：黃子佼
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